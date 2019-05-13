В Гатчинском парке назначена экспертиза по факту гибели белой лебеди

В Гатчинском парке ночью 11 мая на Серебряном озере случилась трагедия - кто-то убил самку лебедя на гнезде. Птицу со свёрнутой шеей утром 12-го мая нашли сотрудники музея-заповедника. Сейчас ищут убийцу, проводится экспертиза.

Супруг погибшей лебеди жив и прячется в береговых зарослях, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург". Так как он пока не выразил желание в одиночку высиживать яйца, их забрали в парковый павильон Дворцовая ферма и поместили в инкубатор. В лебедином гнезде обычно по три-четыре яйца, а у гатчинских лебедей их шесть. Получается что, рекордно многодетная по птичьм меркам семья неожиданно осиротела. Теперь сотрудники парка пытаются спасти потомство лебедей.