Шнуров может бросить шоу-бизнес после роспуска "Ленинграда"

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров допускает, что после роспуска коллектива может уйти из музыкальной сферы.

На пресс-конференции в ТАСС музыкант отметил, что вполне не может существовать вне музыки. "Я помню себя в детском саду — я не играл ни на чем, не пел никаких песен, кроме "Елочки", — сказал он.

Шнуров заявил ранее, что гастроли "Ленинграда", которые пройдут на стадионах девяти городов РФ с 4 июня по 12 октября, станет последним.

Группа "Ленинград" создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен — Шнуров. Главной особенностью творчества коллектива стали эксцентричные песни бытовой тематики с большим количеством нецезурной лексики.