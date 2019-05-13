Стало известно, из каких стран можно будет ввозить хамон для личных нужд

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован текст новой версии закона "О ветеринарии".

Поправками Минсельхоза предусмотрено, в частности, что импортный хамон (не из стран ЕАЭС) в Россию будет ввозить можно, но не больше 5 килограммов на человека и только из тех стран, где не было эпидемий среди животных.

Продукт при этом должен представлять собой готовую продукцию в заводской упаковке.

В конце апреля любителей хамона взбудоражило предложение Национальной мясной ассоциации вице-премьеру Алексею Гордееву запретить частным лицам ввозить в Россию мясную и молочную продукцию для личного пользования, кроме молочных смесей и детского питания.



Аргументировали это авторы инициативы тем, что существуют риски завоза из-за рубежа через границу вместе с продуктами возбудителей опасных болезней животных.

Однако уже вскоре источник в аппарате кабмина сообщил, что правительство России не планирует запрещать ввоз из-за рубежа мясной и молочной продукции для личных нужд, и этот вопрос не рассматривается, напоминают "Известия".