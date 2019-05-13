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Хоккей. ЧМ-2019 18 минут назад
13 мая 201917:52
Сборная России выигрывает у чехов после первого периода
В Братиславе начался матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. После первого периода впереди сборная России 1:0. Гол на счету Сергея Андронова.
Единственная шайба была заброшена на 14 минуте. Динар Хафизуллин выложил шайбу под бросок Сергею Андронову, а нападающий сборной России отправил шайбу в верхний угол ворот. В конце периода не попал в ворота Евгений Малкин, вышедший со скамейки штрафников.
Сборная Чехии совершила больше бросков по воротам. Но отлично действовал наш вратарь Андрей Василевский.
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