Сборная России выигрывает у чехов после первого периода

В Братиславе начался матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Чехии. После первого периода впереди сборная России 1:0. Гол на счету Сергея Андронова.

Единственная шайба была заброшена на 14 минуте. Динар Хафизуллин выложил шайбу под бросок Сергею Андронову, а нападающий сборной России отправил шайбу в верхний угол ворот. В конце периода не попал в ворота Евгений Малкин, вышедший со скамейки штрафников.

Сборная Чехии совершила больше бросков по воротам. Но отлично действовал наш вратарь Андрей Василевский.