Свидетель дела Кокорина и Мамаева находится в критическом состоянии

Екатерина Бобкова, являющаяся одним из главных свидетелей по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, находится в критическом состоянии. С ней произошел несчастный случай – она выпала из окна гостиницы в Праге.

В результате происшествия девушка оказалась в пражской больнице с множественными травмами: переломом таза, ребер, контузией легких, внутричерепным кровоизлиянием и прочими, сообщает "Московский комсомолец". Медицинский штаб больницы ввел девушку в состояние искусственной комы.

Напомним, что Бобкова стала одной из свидетелей инцидента с участием Кокорина, Мамаева и своих товарищей, повздоривших с водителем Виталием Соловчуком. Она отдыхала в компании футболистов и других девушек, и в ходе судебных слушаний они сообщила о том, что защищала водителя собой от ударов спортсменов.