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14 мая 201901:58

Аэропорт Казани эвакуировали из-за сообщения о бомбе в самолете

Алексей Насыров/ТАСС

Аэропорт "Казань" был эвакуирован из-за сообщения о бомбе на борту самолета, которое сделал пьяный пассажир. Командир воздушного судна принял решение эвакуировать всех, кто находился на борту – 90 пассажиров и 6 членов экипажа. Из здания аэропорта были эвакуированы 300 человек – пассажиры, встречающие, персонал.

Эвакуация персонала и пассажиров прошла в соответствии с планом транспортной безопасности. Сотрудники спецслужб, в том числе кинологи, проверили самолет и не обнаружили ничего опасного. Самолет вылетел по расписанию.

Нетрезвого злоумышленника – мужчину 1989 года рождения — задержала транспортная полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Также на мужчину заведено административное дело за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время работа аэропорта возобновлена, передает РИА Новости.

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