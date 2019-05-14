Еврокомиссар напомнил Зеленскому об огромных долгах Украины

Главная задача нового президента Украины Владимира Зеленского на ближайшие два года — выплатить огромные госдолги. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Порошенко набрал столько кредитов, что страна находится на грани дефолта, передает телеканал "Россия 24". Еврокомиссар подчеркнул, что Украине за два года нужно выплатить сумму, которая превышает треть годового бюджета страны. Хан отметил, что сейчас в Киеве не принимают конкретные меры.