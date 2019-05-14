Каррера претендует на тренерский пост в Иране

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера является одним из претендентов на пост наставника иранского клуба "Эстегляля". Итальянец заинтересовал руководителей клуба, которые ранее уволили Винфрида Шефера.

Соперником Карреры по месту работы является испанец Хосе Мурсия, который ранее работал в таких командах Примеры, как мадридский "Атлетико" и "Сельта". Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на Persian Football, боссы "Эстегляля" хотят видеть у руля команды иностранного тренера. И это принципиальная позиция клуба.

Напомним, что Каррера возглавлял "Спартак" с 2016 по 2018 года, и за это время привел "красно-белых" к победе в чемпионате России. С момента его увольнения из столичного клуба и по сей день он остается без тренерской практики.