Тигрица Тайга вернется в Приморский край

Амурскую тигрицу Тайгу вернут в Приморье. Такое решение приняло правительство края, сообщает ГТРК "Дальневосточная".

Напомним, Тайга и Амур являются собственностью Хабаровского края. С детства животных содержали в зоосаде "Приамурский". В 2012 году их еще тигрятами передали для размножения в приморский Сафари-парк. Позже Тайгу вернули в Хабаровск и уже начали готовить к новой поездке в Казахстан. Однако против перемещения тигрицы высказались жители Дальнего Востока.

Теперь Тайга уедет в соседний, Приморский край. "Мы знаем, что в Приморье - очень хорошие условия для содержания животного, и уверены, что Тайге нужно находиться именно там", — заявил министр имущественных отношений Хабаровского края Олег Ожегов. В Сафари-парке к приезду своей любимицы уже готовы.