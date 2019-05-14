Артем Дзюба назван лучшим игроком 28-го тура премьер-лиги

Российская футбольная премьер-лига подвела итоги 28-го тура чемпионата страны в высшем дивизионе. Традиционное голосование болельщиков на официальной странице РПЛ в одной из социальных сетей признало лучшим игроком тура игрока "Зенита" Артема Дзюбу.

Как уже сообщали Вести.Ru, Дзюба стал одним из главных соавторов победы нового чемпионата России в ключевом домашнем матче против столичного ЦСКА (3:1), сделав ассистентский хет-трик – все три гола были забиты с его пасов. В итоге форвард набрал 74% голосов в опросе фанатов (всего – 22399 голосов).