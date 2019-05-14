Во Внукове пассажир украл у попутчика сумку с 240 тысячами долларов

До 10 лет в колонии грозит 26-летнему жителю Иркутской области, который прямо в аэропорту отобрал у знакомого сумку с 240 тысячами долларов и попытался уехать из Москвы на автобусе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала злоумышленника.

Описанные события произошли в аэропорту Внуково, откуда молодые люди должны были отправиться в Калининград. Однако один из них решил распорядиться крупной суммой по-своему, а потому, дождавшись, когда его попутчик отлучится в туалет, забрал сумку и быстро покинул аэровокзал.

Далеко уехать "курьеру" не удалось — его задержали на автовокзале после покупки билета. Деньги молодой человек потратить не успел, признавшись, что собирался передать их родственникам, которым требуется помощь.

Суда подозреваемый в мошенничестве будет дожидаться в следственном изоляторе. Откуда у владельца сумки взялась крупная сумма и на каких условиях он ее перевозил, стражи порядка не уточняют.