Новокузнецкий дебошир с заточкой вынудил полицейских открыть огонь

Затянувшиеся переговоры с полицейскими закончились для 25-летнего жителя Новокузнецка в больнице с огнестрельным ранением бедра. Более того, ему грозит уголовная ответственность за неподчинение требованиям стража порядка — молодой человек был под воздействием наркотиков и угрожал правоохранителям заточкой. Очевидцы сняли на видео усмирение дебошира.

Описанные события произошли вечером 13 мая на улице Чернышова. Местных жителей напугал бродивший под окнами молодой человек, размахивавший неким подобием ножа и то и дело выкрикивавший оскорбления в адрес несуществующего собеседника. Патрульные найти общий язык с горожанином не смогли, поскольку тот сразу посоветовал им убираться восвояси.

После того, как наркоман отказался бросить заточку, последовал предупредительный выстрел, но он еще больше раззадорил молодого человека — он принялся угрожать служителям закона. Терпение у правоохранителей лопнуло, когда злоумышленник пошел в атаку: пуля попала ему в левое бедро, но не охладила пыл, поскольку он продолжал сыпать оскорблениями.

После медобследования выяснилось, что молодой человек находился под воздействием наркотиков, а в руках у него была заточка. Не исключено, что за препирательства с правоохранителями ему придется отвечать перед законом.