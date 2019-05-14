Рада отказалась отменить закон об украинском языке

Депутаты Верховной рады отказались отменить скандальный закон об исключительности украинского языка. Постановление об отмене этого документа внесли в парламент оппозиционные народные избранники, однако проголосовали за него только 34 человека.

Согласно процедуре, спикер Рады не мог подписать закон и передать его президенту, пока депутаты не рассмотрят это постановление. Теперь документ может быть отправлен на подпись действующему главе государства, сообщает РИА Новости.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в Верховной раде в конце апреля. В соответствии с ним все граждане Украины обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут языковые инспекторы. Кроме того, вводится понятие "публичное унижение украинского языка", которое будет расцениваться как надругательство над государственными символами.

Представители России при ОБСЕ расценили что принятие нового закона как нарушение Киевом международных правовых обязательств. По словам постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича, украинцев по сути разделили на говорящих по-украински граждан и "изгоев", возможности которых учиться, лечиться и пользоваться другими социальными услугами будут существенно ограничены.