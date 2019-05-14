Валерий Яременко рассказал, как его спас Квазимодо

Актер Валерий Яременко в "Судьбе человека" признался, что свою семью он "материализовал". Когда в 1999 году на фестивале в "Орленке" он увидел Аню, то понял, что это "потенциальная мать" его детей. Так и случилось: в их браке родился Кузьма, а вскоре и второй сын – Степан.

Правда, до встречи с Аней, когда актеру было уже 43, за его плечами остались три неудачных брака, в которых так и не родились дети, а Валерий о них так мечтал!

Яременко признается: после того, как рухнул очередной брак, он впал в отчаяние и практически смирился с тем, что личное счастье — не для него.

Впрочем, первый брак был фиктивным, поскольку парню из Днепропетровска, поступившему в ГИТИС и после его окончания получившему предложение в театр имени Моссовета, требовалась московская прописка.

Да и второй брак тоже планировался как фиктивный: в том случае прописка была нужна уже актрисе Ирине Чериченко, и Валерий вызвался ей в этом помочь по просьбе однокурсницы.

Однако отношения быстро переросли во взаимные чувства. Но, говорит актер, "спектакль не может длиться вечно, есть какие-то определенные рамки".

Этот союз просуществовал три года и все-таки распался.

Правда, говорит Валерий, он всегда знал, что только после сорока начнется его реальная жизнь, "а до этого – пробы пера".

Когда Яременко встретил актрису Елену Кравченко, вместе с которой они играли в одном спектакле, то ему показалось: он наконец нашел свое счастье.

Однако и это брак рухнул, когда Валерий понял, что в планы жены не входило рождение их общего ребенка.

От отчаяния его спасла встреча с Анной. Правда, серьезные отношения между ними начались только через шесть лет после первой встречи.

Почему Валерий и Анна не сразу соединились в супружеский союз? Где произошла их вторая встреча, после которой они решили пожениться?

Где начинал свою актерскую карьеру Валерий? Почему роль Квазимодо он называет спасительной? Какой фильм считает судьбоносным, и что за семейную тайну решился открыть актер?

Об этом Валерий Яременко рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".