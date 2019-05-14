Сам признался: капитан "Спартака" Глушаков "сливал" Карреру

Получила подтверждение версия того, что часть футболистов московского "Спартака" во главе с капитаном команды Денисом Глушаковым осенью умышленно пыталась избавиться от главного тренера итальянца Массимо Карреры. Об этом Глушаков говорил по телефону. Записи разговоров просочились в прессу.

Стоит напомнить, что огонь скандала вокруг Глушакова и примкнувшего к нему Андрея Ещенко тлеет очень давно: еще до своей отставки Каррера отправил обоих игроков в дубль, отстранив от работы с основной командой.

Сторону бывшего главного тренера взяла и часть фанатов "красно-белых", которые ополчились против Глушакова, обвиняя его в "сливе" тренерского штаба, который помог клубу выиграть золото чемпионата России.

С приходом нового главного тренера Олега Кононова скандал не потух: наставник явно игнорировал мнение части болельщиков, взял Глушакова под защиту и даже всячески мотивировал команду на то, чтобы она оказала поддержку футболисту. Игроки "Спартака" провели даже акцию в поддержку Глушакова.

Однако, оказалось, что капитан "красно-белых" действительно действовал против Карреры, что подтверждает запись его разговора по телефону с одним из знакомых, опубликованная интернет-сайтом Mash. В ней лидер клуба нелицеприятно высказывается в адрес тренера, сопровождая свой монолог нецензурной бранью.

Ключевым является следующее высказывание Глушакова: "Мы ему [Наилю Измайлову, вице-президенту "Спартака", — прим. ред.] всё сказали – что нас не устраивает тренер". Реакции руководства клуба на скандальную публикацию пока нет.