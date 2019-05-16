Московское посольство Саудовской Аравии начало выдавать визы мусульманам Крыма с российскими паспортами

Cаудовская Аравия де-факто признала жителей Крыма россиянами. Мусульмане полуострова, которые хотят посетить священные места в Мекке и Медине, начали получать визы в московском посольстве королевства, сообщают "Известия".

В Духовном управлении мусульман Крыма сообщили, что хотя официально Эр-Рияд не признаёт полуостров российским, на деле – оформляет документы без дипломатического участия Киева. В посольстве Саудовской Аравии подтвердили, что выдают визы крымчанам, как гражданам России.