Трагедия в "Зимней вишне": кемеровский суд начал рассматривать дело

Суд в Кемерове начинает рассмотрение дела о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня". Фигурантов семеро. В том числе — руководство комплекса, разработчики системы безопасности, а также сотрудники компании, которая отвечала за монтаж сигнализации.

В уголовном деле почти 300 томов, сообщает телеканал "Россия 24". Опросить предстоит свыше полутысячи потерпевших и более сотни свидетелей. Трагедия произошла чуть больше года назад — в марте 2018 года. Очаг возгорания находился на верхних этажах здания. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.