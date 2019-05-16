Конгресс США продолжает запугивать Турцию санкциями за сотрудничество с Россией

Американский Конгресс намерен ввести санкции против Турции, если она не откажется от покупки зенитных ракетных систем С-400 у России. Группа конгрессменов внесла на рассмотрении резолюцию, в которой призывает поставить Анкару перед выбором: либо быть партнёром Москвы, либо своих союзников по НАТО.

Если президент Эрдоган выберет отношения с Москвой, то Вашингтон предлагает исключить Анкару из программы создания истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35. Однако эта резолюция палаты представителей и Сената не имеет юридической силы и носит лишь рекомендательный характер, сообщает телеканал "Россия 24".