Ангела Меркель: Еврокомиссия не сможет остановить "Северный поток 2"

Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток 2". По словам канцлера Германии, это просто невозможно – даже несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС.

Обновленный закон вступит в силу 23 мая, сообщает телеканал "Россия 24". Он предусматривает правила, по которым новые и уже действующие газопроводы, проходящие через территорию Европейского союза, должны отвечать жестким требованиям по разделению транспортировки топлива и по установке "конкурентных" тарифов на прокачку топлива.

Однако это не помешает реализации проекта "Северный поток 2", уверяет Меркель. Его запуск планируется уже на конец года.