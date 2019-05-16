Ответ за нефть: саудовские самолеты отбомбились по столице Йемена

Самолеты арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, совершили налет на столицу Йемена Сану.

Авиаудар был нанесен по военным объектам хуситов. В результате авианалета есть жертвы, в том числе среди мирных жителей.

Ранее йеменские мятежники-хуситы нанесли удар по нефтепроводу в Саудовской Аравии. В атаке были задействованы семь беспилотников. Хуситы заявили, что это ответ на действия Эр-Рияда в Йемене. В результате на нефтепроводе возник пожар, который повредил насосную станцию. Компания Saudi Aramco временно прекратила эксплуатацию трубопровода.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года, напоминает "Интерфакс". Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.