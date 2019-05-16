Молоковоз протаранил маршрутку и автобус в Уфе

Шесть человек получили травмы в результате столкновения автобуса, маршрутки и молоковоза в Уфе. Виновником ДТП, которое зафиксировала камера наблюдение, мог стать перебегавший дорогу пешеход.

Авария произошла утром 16 мая на проспекте Октября. На кадрах видно, как в нескольких метрах от остановки тормозит "НефАЗ" и открывает двери для пассажиров, а следом за ним останавливается Ford Transit. При этом водитель маршрутки явно спешил, поскольку припарковался посреди полосы и был готов сорваться с места. Но стоило ему только тронуться, как сзади в Ford врезалась перевозившая молоко "Газель". От удара он завалилась на бок, а маршрутка врезалась в автобус.

Виновником ДТП мог стать пешеход, решивший перебежать проезжую часть за маршруткой. Впрочем, инспекторы не исключают, что водитель молоковоза попросту уснул за рулем — после аварии он признался, что ничего не помнит. В больницу у него диагностировали несколько переломов, еще пять пассажиров Ford отделались синяками и ссадинами.