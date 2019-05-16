Под Рузой снова копают карьер на месте массовых захоронений времен войны
Под Рузой коммерсанты вновь ведут наступление на поле воинской славы, где покоятся сотни солдат, павших в боях за Москву. Там, где в 41-м шли ожесточенные сражения с фашистами, возобновили разработку песчаного карьера. "Вести" уже рассказывали, как местные жители пытаются отстоять братские могилы. Работы тогда приостановили, СКР начал проверку, и она не завершена. Так почему снова копают?
- Вернитесь назад! Я вам еще раз говорю — вернитесь назад!
Под Михайловским — снова бои. На месте, где во время Великой Отечественной генерал Белобородов бился с фашистами, сейчас местные жители спорят со строителями за память павших воинов. В ход идет тяжелая техника.
"Экскаватор резко поворачивается в мою сторону, поднимает ковш — и на меня! Сантиметрах в 80, может в метре, этот ковш падает передо мной!" — рассказывает Елена Крылова.
Помешать работам местные жители хотят, потому что уверены: они ведутся буквально на костях. Карьер разрабатывается на месте массовых захоронений советских солдат.
"Раскапывали скелеты — быстрее к поясу: гранаты нам, ребятам, нужны были, побаловаться. Короче, все поля эти в костях", — рассказывает Николай Токарев.
Есть свидетельства тех, кто лично хоронил погибших солдат прямо на этом поле по несколько человек в одной могиле. Между деревнями Михайловское и Федчино погибло более пяти тысяч бойцов. Захоронено около тысячи.
"Старшая тетя моя — мама копала могилы, а она вытаскивала медальоны и вела счет погибшим", — говорит Анатолий Грошев.
Уже во время разработки карьера было найдено несколько гильз и частей снарядов.
- Видите — они все без пуль, стреляные. Значит, здесь шли бои.
Сразу же после начала работ по всему периметру поля образовалась земляная насыпь. По словам поисковиков, именно в ней сейчас могут находиться останки бойцов Красной армии. Но похоже, что строителей это нисколько не смущает: видно, что от земляной стены до памятного креста — несколько метров.
Лицензия на разработку карьера выдавалась компании с обязательным условием проведения обследования территории с привлечением поисковиков. Но, как оказалось, все работы были выполнены за один день.
"Костных останков военнослужащих 1941-45 годов, личных вещей, предметов амуниции и экипировки советских солдат не обнаружено", — говорит представитель ООО "Стройпаркхоз" Александр Куркин.
Опытные поисковики называют такое обследование профанацией.
"Верховые останки, которые находятся в перепаханном верхнем слое, георадаром найти невозможно", — говорит поисковик Михаил Алексеев.
После серии репортажей "Вестей" работы, казалось бы, остановились. Но затишье было только на время майских праздников. Следственный комитет проводит проверку.
"К настоящему времени следователями проведен осмотр места разработки песчаных карьеров, опрошен собственник фирмы, у которого в аренде находится данный участок земли", — рассказала помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Московской области Евгения Кирюшина.
Работы на карьере продолжаются, строители явно торопятся снять весь верхний слой земли. По словам местных жителей, теперь техника работает и ночью.
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