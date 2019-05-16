Водитель рейсового автобуса в Алма-Ате запер пассажиров и устроил драку. Видео

Сегодня, ранним утром 16 мая, рейсовый автобус в Алма-Ате пропустил пару остановок. Пассажиры возмутились, и тогда разъяренный водитель остановился на конечной и принялся выяснять отношения.

Двери автобуса водитель так и не открыл, игнорируя просьбы и требования выпустить людей, спешащих на работу. Спустя несколько минут препирательств, одному из мужчин удалось просунуть руку в кабину, нажать на кнопку и разблокировать двери.

С ним водитель и подрался, а затем перешел в рукопашную с другим мужчиной, оказавшимся рядом. Конфликт завершился лишь после приезда вызванной одним из пассажиров "группы поддержки", состоящей из нескольких крепких парней, которые разняли дерущихся.

К настоящему времени компания-перевозчик уже сняла с рейса сотрудника-драчуна и разбирается в причинах происшествия. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.