Проводы Порошенко: назначена дата инаугурации Зеленского
В отношениях Вашингтона с Киевом тоже не все просто. На Украине гадают, приедет ли теперь кто-то от штатов на инаугурацию Зеленского, ведь личный адвокат Трампа отменил поездку. Да и с датой вступления в должность некрасиво получилось. Приглашения вроде бы разослали на 19 мая — так хотел Зеленский. А депутаты Верховной Рады, разодетые в вышиванки, сегодня назначили церемонию на 20 число. Что их мотивировало — вернувшийся олигарх Коломойский или окрик из-за рубежа?
Ведущие, корреспонденты, младенцы, памятники и даже военная техника — в вышиванках. Флешмоб, придуманный десять лет назад студентами в Черновцах, теперь едва ли не часть государственной идеологии, и поздравляет с праздником украинцев Петр Порошенко. Он все еще президент страны.
— Посмотрите, какие вы красивые, особенно сегодня, в день вышиванки. Посмотрите, какие украинцы красивые. Посмотрите, какой фантастический у нас украинский язык
Зеленский тоже поздравляет, но скромнее — фотографией в соцсетях. На Украине установлен рекорд между избранием в президенты и вступлением в должность — уже двадцать пять дней.
В Верховной Раде сегодня не только депутаты, но и табло в вышиванке, раз за разом отклоняет дату инаугурации, предложенную Зеленским, — 19 мая.
"Это своего рода дуля избранному президенту, довольно глупая. По-принципу, а все равно мы сделаем не так, как ты хочешь, — поделился своим мнением депутат Верховной Рады Украины Нестор Шуфрич.
Сторонники Зеленского уже и петлей для виселицы с трибуны несговорчивым депутатам грозили, но дату те все равно назначили свою — 20 мая. Еще один повод для президента распустить парламент — у него есть на это право.
"Он должен распустить парламент, и это обязанность перед всем украинским народом. Распустить, потому что доверие к украинскому праламенту не больше двух процентов", — говорит депутат Верховной Рады Украины Сергей Каплин.
20 мая на украинском телевидении вообще предполагалась профилактика — инаугурация никогда раньше не проводились в понедельник.
"Их решение создаст ряд трудностей для киевлян и иностранных делегаций, которых удалось бы избежать, если бы инаугурация состоялась в выходной день", — написано в Facebook на официальной странице команды Зеленского.
По некоторым данным, Зеленский уже и приглашения иностранным гостям успел разослать на 19 мая. Теперь непонятно, кто из приглашенных сможет приехать. НАТО обещало прислать помощника генсека Алвар Гонсалеса, в ЕС еще не решили, кто будет присутствовать.
"Часть Верховной Рады поступила так, как это планировала. Они декларировали, что готовы поддержать любую дату, только не ту, которую попросил Зеленский", — рассказал советник Владимира Зеленского Дмитрий Разумков
На этой карте — путь частного самолета из Тель-Авива в Днепропетровск — сегодня на Украину вернулся беглый олигарх Коломойский, которого давно уже связывают с избранным президентом. По данным украинской прессы, вместе с ним прилетел Тимур Миндич — совладелец студии "Квартал 95" Зеленского, и одновременно близкий друг и бизнес-партнер Коломойского. Перед вторым туром выборов президента Миндича несколько раз видели в офисе Коломойского в Израиле.
Коломойский отвечает на вопросы:
— Вы не боитесь, что через полгода люди забудут, что нового президента привел Коломойский?
— Это уже сложившийся факт в сознании масс. Хотя нового президента привел сам новый президент.
— Есть какой-то компромат на Зеленского?
— Нет. На него нет компромата вообще никакого. Он вообще из другой оперы.
Команда избранного президента обещает сделать торжество незабываемым. В сериале "Слуга народа" герой Зеленского приезжал на собственную инаугурацию на такси.
Если бы Украина прямо сейчас выбирала новый парламент, партия Зеленского, которая так и называется — "Слуга народа", могла бы получить там большинство голосов.
В борьбу не прочь включиться и еще один известный деятель украинского шоу-бизнеса, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Сегодня в Киеве он презентовал свою политическую силу.
"Мы, партия "Голос", идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и делать политику новую", — говорит музыкант Святослав Вакарчук.
Он только что приехал из Соединенных Штатов, где целый год учился по программе подготовки новых лидеров на базе Центра демократии в Стэнфорде.
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