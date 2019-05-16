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Выборы на Украине 1 час назад
Депутат Рады: чтобы оправдать доверие, Зеленский должен отменить "мовный" закон
Принятый на Украине закон о государственном языке — так называемый "мовный" закон — антиконституционный, так как существенно сужает права граждан, независимо от того, какой они национальности, считает депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич.
"Все граждане имеют право использовать родной язык во всех сферах жизнедеятельности. Это, безусловно, русский язык, который десятой статьей Конституции выделен отдельно, а также языки национальных меньшинств, которые могут называть себя коренными народами. Так сложилось, что эти народы проживают на Украине и сопровождали создание суверенного государства. Это надо уважать и понимать. А кто против — тот идет против Конституции и против людей", — заявил Шуфрич в эфире программы "60 минут".
Депутат отметил, что сегодня есть несколько вариантов изменить ситуацию. К примеру, избранный президент Владимир Зеленский может подать свой законопроект и попытаться провести новый закон, который будет определять украинский язык государственным, но в то же время гарантирует право использования русского языка и других языков национальных меньшинств.
Кроме того, президент Украины может обратиться в Конституционный суд.
"Зеленский говорил, что изучит, сужает ли права граждан этот закон. Я рекомендую это сделать, если есть ответственность и понимание всей сложности ситуации, которая возникает после вступления закона в силу", — подчеркнул депутат Верховной рады.
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