В Шереметьеве аварийно сел пассажирский лайнер Air Astana

В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет, выполнявший рейс Нур-Султан – Москва. Лайнер компании Air Astana сел из-за того, что датчик на его борту сообщил о неполадке, передает РИА Новости.

Перед посадкой самолета в аэропорту были мобилизованы все оперативные службы.