Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Суд в штате Вирджиния, США, принял постановлении о взятии под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, которая повторно отказалась отвечать на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся WikiLeaks и ее основателя Джулиана Ассанжа. Об этом сообщило издание The Hill.

Челси Меннинг, которую до смены пола звали Брэдли, пришла в суд, чтобы оспорить повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний, передает ТАСС.

В марте текущего года Мэннинг уже отказывалась отвечать на вопросы присяжных в суде города Александрия (штат Вирджиния, США). В связи с этим ее заключили под стражу на два месяца. Меннинг вышла на свободу 9 мая. По информации ее адвокатов, Челси провела в тюрьме 62 дня.

Ранее Мэннинг не раз заявляла, что отказывается от предоставления информации присяжным по соображениям этического характера. Она отмечала, что не хочет сотрудничать со следователями, занимающимися этим делом. СМИ сообщали, что дело касается WikiLeaks и Джулиана Ассанжа, но информация о деле засекречена.

В 2010 году власти Соединенных Штатов арестовали рядового первого класса сухопутных войск США Брэдли Мэннинга за передачу WikiLeaks более 700 тысяч дипломатических и военных документов, а также видеофайлов, которые касались военной операции Соединенных Штатов Америки в Израиле. На тот момент это стало самой крупной утечкой секретной информации в истории Америки.

В августе 2013 года Бредли Мэннинга приговорили к 35 годам лишения свободы. Во время заключения он сменил имя на Челси и пол на женский. В январе 2017 года по решению 44 президента США Барака Обамы Челси Мэннинг была помилована. В мае 2017 года она вышла из тюрьмы.