Сергей Лазарев прошел в финал конкурса Eurovision-2019

Сергей Лазарев с песней Scream, представляющий Россию на международном песенном конкурсе Eurovision-2019, прошел в финал смотра. Об этом заявили ведущие второго полуфинала конкурса, которой прошел вечером в четверг, 17 мая, на сцене Выставочного центра Тель-Авива.

Конкурс Eurovision, который в третий раз проходит в Израиле, открылся на берегу Средиземного моря в минувшее воскресенье. Официальное открытие проходило в центре Тель-Авива – там представители 41 делегации торжественно прошли по "оранжевой дорожке". Девиз конкурса 2019 года – Dare To Dream, призывающий мечтать смело.

Во втором полуфинале на сцену вышли представители 18 стран, но в финале доведется поучаствовать не всем. В субботу, 18 мая, на музыкальную арену наравне с Сергеем Лазаревым выйдут представители Азербайджана, Албании, Дании, Нидерландов, Мальты, Норвегии, Северной Македонии, Швейцарии и Швеции.

Сергей Лазарев во второй раз участвует в конкурсе. В 2016 году на "Евровидении" в Стокгольме он занял третье место (и первое в зрительском голосовании) с композицией You Are the Only One, которая была написана Филиппом Киркоровым.

Официальный вещатель конкурса Eurovision-2019 – ВГТРК.

Трансляцию конкурса "Евровидение" смотрите на телеканале "Россия 1" и на сайте спецпроекта Evrovision.