Москвичка бросила дочь в детской поликлинике

Неизвестная женщина бросила маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы. Оставив ребенка, она скрылась. Девочке на вид 2-3 года, уточняет ТАСС. За ней присматривают врачи.

Личность женщины и обстоятельства инцидента выясняются.