Макрон: в США больше нет правительства

В США больше нет правительства. Об этом заявил Эммануэль Макрон на выставке инноваций в Париже. Он призвал противостоять доминированию Штатов, передает телеканал "Россия 24".

По словам лидера Пятой Республики, власть в США принадлежит частным корпорациям, над которыми нет демократического контроля. Таким образом, формальные руководители страны на самом деле ничего не решают.