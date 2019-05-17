Банковский кассир похитила из банкоматов 28 миллионов рублей

Во Владивостоке прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 28 миллионов рублей кассиром банка, передает ТАСС.

По данным ведомства, женщина проработала более 10 лет в одном из крупных банков России в должности старшего кассира. Как выясняло следствие, при закладке купюр в кассеты для банкоматов, она умышленно не докладывала часть денег, присваивая их себе. Действуя подобным образом, в течение ноября 2018 года ей удалось похитить более 28 миллионов рублей.

Преступление удалось раскрыть службе безопасности банка, которая сразу обратилась в полицию. По факту кражи возбуждено уголовное дело.