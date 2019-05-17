Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

Следственный комитет России проверит сообщения СМИ о маленькой девочке, оставленной в поликлинике в Москве. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК РФ.

Двухлетнюю девочку нашли в детской поликлинике №15, расположенной на Бутырской улице в Москве. Как сообщает "Комсомольская правда", на малышку, сидевшую одну на лавочке в коридоре, обратили внимание посетители и сообщили врачам. Она попытались найти мать ребенка, а когда никто не откликнулся, вызвали полицию. Девочку отправили в больницу.

На кадках с камеры видеонаблюдения видно, как молодая женщина заходит в поликлинику, берет из корзинки бахилы и проходит дальше. Девочку она держит на руках. Лицо женщины скрыто медицинской маской.

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