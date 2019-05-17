Мужчина погиб из-за стрельбы на территории школы

Стрельба на территории школы и детского сада на юге новозеландского Окленда. Получивший огнестрельные ранения мужчина был обнаружен прибывшими на место происшествия полицейскими. Но раненый скончался.

Школа и детский сад Флэт-Буш в районе Отара на юге Окленда, где произошел инцидент, закрыты и оцеплены. Расследование происшествия и поиском личности всех его участников занимается полиция Новой Зеландии, сообщает ТАСС.