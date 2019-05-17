Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ по обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией Владимира Зеленского.

Как сообщает РИА Новости, Порошенко поручил создать организационный комитет, который в двухдневный срок должен утвердить план инаугурации. Министерству иностранных дел поручено принять меры по приглашению иностранных делегаций, а МВД – усилить охрану общественного порядка.

Инаугурация Зеленского пройдет 20 мая. Сам он предлагал провести ее днем ранее – 19 мая. Однако противники проведения торжественной церемонии напомнили, что это день национальной памяти жертв политических репрессий.