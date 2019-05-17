Роман Шаронов может сменить Бердыева в "Рубине"

Бывший футболист казанского "Рубина" Роман Шаронов является одним из претендентов на пост главного тренера клуба из столицы Татарстана. На эту должность он может вступить в случае отставки нынешнего тренера команды Курбана Бердыева.

На данный момент Шаронов возглавляет молодежную команду "Рубина", в которой он работает с 2017 года. Как сообщает "Бизнес Онлайн Спорт", помимо экс-игрока казанцев кандидатами на пост являются Роберт Евдокимов, известный по работе в клубах Футбольной национальной лиги, а также нынешний наставник "Оренбурга" Владимир Федотов.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Курбан Бердыев объявит о своем окончательном решении в отношении "Рубина" после матча заключительного, 30-го тура российской премьер-лиги, в котором "рубиновые" сыграют с "Краснодаром".