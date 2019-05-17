"Ты палку подними": охранник не пустил в больницу скорую с пациентом

В Горно-Алтайске охранник не пустил в больницу карету скорой помощи с пациентом: молодой человек на пропускном пункте потребовал у медиков документы, однако свое удостоверение продемонстрировать отказался.

Спор между бригадой врачей и охранником затянулся на несколько минут, при этом стороны совместно читали инструкции по пропуску на территорию больницы и выясняли отношения, переходя на личности.

Сообщается, что охранник использовал в своей речи нецензурную брань. Медики, в свою очередь, тоже не особенно с ним любезничали. "Ты палку подними!" — требовали они, имея в виду шлагбаум.

В итоге скорая все же проехала и доставила в больницу пациента. К настоящему времени, как сообщает издание "Новости Горного Алтая", упрямый охранник уволен.