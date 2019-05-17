В Москве прощаются с Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище в Москве в 11 часов началась церемония прощания с главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Он умер 9 мая от разрыва аорты. Журналисту было 59 лет. После прощания тело Доренко будет кремировано. Решение о дате захоронения примет его вдова Юлия.

На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.

Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов подчеркнул, что заменить Доренко невозможно потому, что он был уникальным журналистом.

"Доренко верил в "четвертую власть" прессы", — добавил он.

Владимир Мамонтов отметил, что несколько репортажей Доренко изменили страну. Радио "Говорит Москва" он возглавил в 2014 году и сумел добиться, чтобы коллектив работал как часы.

С 2008 по 2013 год Сергей Доренко был главным редактором и ведущим программы "Подъем" "Русской службы новостей", а до этого с 2005 года был автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы". С 1985 года работал на телевидении, в том числе в программе "Время", возглавлял дирекцию информационных программ на ОРТ. Доренко был политическим обозревателем ВГТРК, ведущим программы "Вести", а ранее вел программу "Подробности" на канале РТР.

Родился Сергей Доренко 18 октября 1959 года в Керчи. С 2012 года вел блог "Расстрига" на видеосервисе YouTube и одноименный популярный канал в мессенджере Telegram. Доренко – выпускник историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. У него было три квалификации: "преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка" и "переводчик с португальского языка".

Прощание с Доренко было запланировано на 12 мая, но полиция запретила это делать до итогов экспертиз. Проведенная химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления Доренко. Он умер, управляя скутером. В последние годы жизни он трижды проходил обследования из-за проблем с сердцем.