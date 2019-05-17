Тема:
Умер Сергей Доренко 16 минут назад
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище в Москве в 11 часов началась церемония прощания с главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко. Он умер 9 мая от разрыва аорты. Журналисту было 59 лет. После прощания тело Доренко будет кремировано. Решение о дате захоронения примет его вдова Юлия.
На прощание с Сергеем Доренко пришли также дочери журналиста Екатерина и Ксения, сын Прохор, глава ВГТРК Олег Добродеев, первый замглавы Кремлевской администрации Алексей Громов, главред радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов друзья, коллеги и почитатели таланта Доренко, сообщает ТАСС.
Гендиректор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов подчеркнул, что заменить Доренко невозможно потому, что он был уникальным журналистом.
"Доренко верил в "четвертую власть" прессы", — добавил он.
Владимир Мамонтов отметил, что несколько репортажей Доренко изменили страну. Радио "Говорит Москва" он возглавил в 2014 году и сумел добиться, чтобы коллектив работал как часы.
С 2008 по 2013 год Сергей Доренко был главным редактором и ведущим программы "Подъем" "Русской службы новостей", а до этого с 2005 года был автором и ведущим утренней программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы". С 1985 года работал на телевидении, в том числе в программе "Время", возглавлял дирекцию информационных программ на ОРТ. Доренко был политическим обозревателем ВГТРК, ведущим программы "Вести", а ранее вел программу "Подробности" на канале РТР.
Родился Сергей Доренко 18 октября 1959 года в Керчи. С 2012 года вел блог "Расстрига" на видеосервисе YouTube и одноименный популярный канал в мессенджере Telegram. Доренко – выпускник историко-филологический факультет Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы. У него было три квалификации: "преподаватель русского языка как иностранного", "переводчик с испанского языка" и "переводчик с португальского языка".
Прощание с Доренко было запланировано на 12 мая, но полиция запретила это делать до итогов экспертиз. Проведенная химико-биологическая экспертиза не выявила следов отравления Доренко. Он умер, управляя скутером. В последние годы жизни он трижды проходил обследования из-за проблем с сердцем.
Ранее по теме
-
Церемония прощания с Сергеем Доренко пройдет в 11:00 на Троекуровском кладбище4 часа назад
-
Стали известны дата и место прощания с Сергеем Доренко1 сутки назад
-
В крови Доренко не нашли ядов и наркотиков2 суток назад
-
Смерть Доренко может быть связана с "нехорошей квартирой" в легендарном доме3 суток назад
-
Часть пепла Доренко захоронят, часть - развеют над Крымом4 суток назад
-
Киселёв прокомментировал смерть Доренко4 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Зеленского лишили возможности распустить Раду
- Строительство храма в Екатеринбурге приостановлено
- Помпео назвал возможные сферы сотрудничества с Россией
- Американский суд вновь взял под стражу информатора WikiLeaks
- В Персидский залив вошли военные корабли США
Евровидение-2019
-
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"
- Десятка победителей первого полуфинала: подробности
- Немного роботов и баскетбольный мяч
- Сергей Лазарев: Scream – история автобиографичная
- За две песни Мадонна получит миллион 350 тысяч долларов
Самое читаемое
-
Полиция не увидела ничего странного в трупе на крыше "Волги"
- Красавица с Кубани жалуется, что "принц" с Бали оказался тираном и проходимцем
- Два российских клуба подозреваются в "договорняке"
- Умерла главный дерматовенеролог России
- "Отец года". Мужчина забрал из детского сада чужого ребёнка
Телеканал "Россия"
-
Смотрите трансляции "Евровидения" на канале "Россия"
- Тайна смерти и завещания Алексея Булдакова
- "Екатерина": долгожданное продолжение сериала. Скоро!
- "Последняя неделя". Новый сериал в 21.00
Вести.Экономика
-
Huawei заявила, что ограничение ее бизнеса в США приведет к отставанию страны в развитии 5G
- Россия сократила вложения в гособлигации США
- Топ-10 худших аэропортов мира
- В Аргентине захотели русской водки, вина и шоколада
- Италия объявит войну НКО Сороса
Вести.Hi-tech
-
Обзор iPad mini 2019: недостающее звено
- В России начали серийный выпуск интерфейса "мозг-компьютер"
- Обзор смартфона Samsung Galaxy A30: породистый, но доступный
- Складной Samsung Galaxy Fold разобрали на детали
- Cтарые игры воскрешают, улучшая графику нейросетями
Авто.Вести.Ru
-
Микрогибриды, "зеленая волна" и минус 1,4: Audi обновила семейство A4
- Малолитражки и спорткары объявлены смертельно опасными
- Объявлены комплектации первого кроссовера Haval российского производства
- Volkswagen показал салон и кузов нового Golf VIII
- В России назвали цены на вседорожный "каблук" Renault Dokker Stepway
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Личный опыт: что происходит при клинической смерти
- Грецкие орехи полезны для гипертоников
- Сколько кофе в день - уже перебор?
- Есть вопрос: почему мы чувствуем усталость даже когда высыпаемся
- Антигистаминный препарат помог победить рак мозга
Вести в 20.00
-
ФРГ не хочет быть американской колонией
- "Евровидение": что творится в фан-зонах
- Ведьмы устремились в Царицыно
Вести-Москва
-
Шабаш ведьм в музее "Царицыно" не состоялся
- Под Рузой снова копают карьер на месте массовых захоронений времен войны
- В Домодедове перехватили контрабандную партию мейсенского фарфора
- Уникальная выставка фоторабот Оливье Жуда открылась в Москве
- Красота ценою в жизнь: чем опасно злоупотребление солярием
- В Малаховке решают судьбу исторического здания
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Медики научились восстанавливать непригодные к пересадке лёгкие
- Гормонотерапия может купировать некоторые симптомы аутизма
- Обнаружена новая форма слабоумия, "имитирующая" болезнь Альцгеймера
- Новое соединение "отбирает" лекарственную устойчивость у бактерий, вызывающих туберкулёз
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Участковый, покрывавший педофила-убийцу, приговорен к исправительным работам
- Арестован репетитор, подозреваемый в избиении ученицы
- Могилу Евгения Осина восстановили после нападения вандалов
- В Подмосковье полицейские избили до смерти отца чемпиона ММА
- Полиция задержала мать, угрожавшую трехлетней дочке ножом