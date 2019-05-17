Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

Выборы в Белоруссии должны быть честными, справедливыми и "без надуманных ограничений". Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", — подчеркнул он.

Парламентские выборы в Белоруссии должны пройти не позднее 10 сентября 2020 года, президентские выборы — не позже 30 августа 2020 года​​​, сообщает РИА Новости.

Лукашенко предложил провести выборы главы государства в 2020 году, а парламентские перенести на ноябрь 2019 года. Таким образом, по его словам, предвыборные мероприятия должны начаться уже в августе. Он поручил предварительно решить все организационные вопросы, чтобы выборы прошли в спокойной обстановке.