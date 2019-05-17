Зинедин Зидан продвигает на роль вратаря "Реала" своего сына

Перед началом футбольного межсезонья в мадридском "Реале" обострился вопрос о втором вратаре команды на будущий сезон. Известно, что бельгиец Тибо Куртуа будет основным голкипером, а на роль его сменщика претендуют украинец Андрей Лунин и сын главного тренера команды Люка Зидан.

При этом наставник "сливок" Зинедин Зидан довольно откровенно держит сторону своего отпрыска. По крайней мере в концовке нынешнего, не слишком успешного для мадридистов сезона, он не раз ставил Зидана-младшего в ворота клуба, почти игнорируя Лунина.

Но инсайдеры испанского здания Marca сообщают, что в руководстве "Реала" доминирует мнение, что дублером Куртуа должен стать Лунин, который сейчас находится в аренде в клубе "Леганес" и проявил себя там так хорошо, что арендаторы готовы взять его еще на сезон.

Ситуация представляется очень двусмысленной, поскольку ряд экспертов считают, что у Зидана-старшего была джентльменская договоренность с первыми лицами "Реала", что после ухода второго голкипера костариканца Кейлора Наваса Люка займет его место. И вот Навас уходит, а ясности с местом для Зидана-младшего нет. 21-летний француз в этом сезоне играет в основном за молодежку "Королевского клуба".