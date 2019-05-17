Тема:

Умер Сергей Доренко 2 минуты назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
17 мая 201913:46

Добродеев о Доренко: Сергей был самым ярким журналистом своего времени

Фото ИТАР-ТАСС /ТАСС

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко, передает "Интерфакс". Отдать дань памяти журналисту пришли его родные, коллеги и друзья. Сотни поклонников принесли цветы, венки и свечи. Многие плакали и говорили слова поддержки семье журналиста: вдове Юлии, сыну Прохору, дочерям Екатерине и Ксении. Журналиста провожали аплодисментами.

Как сообщалось, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" погиб 9 мая в возрасте 59 лет.  Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы.  Изначально церемония прощания была назначена на 12 мая, однако дату пришлось перенести. Его дочери потребовали повторной судмедэкспертизы, заявив, что их отца могли отравить, но это не подтвердилось. Специалисты подтвердили, что причиной смерти стал разрыв  аорты.

Гендиректор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев отметил, что Сергей Доренко был ярчайшим журналистом своего времени.

"Сергей был, безусловно, самым ярким журналистом своего времени, самым ярким телевизионным журналистом, поскольку время было, наверное, самое тяжелое, самое драматичное в истории нашей страны, можно сказать одно — Сергей был абсолютно соразмерен этому времени. Он рвал все стереотипы, представления о журналистике, о том, что можно и что нельзя, но навсегда останется в памяти всех, кто его знал, и кто его любил", — сказал Добродеев в ходе церемонии.

Глава ВГТРК добавил, что надеется, что с радиостанцией будет все благополучно, потому что Доренко вложил в неё столько сил, воли, энергии. "На самом деле то, что Сергей делал в эфире, он рвал абсолютно все. Он вставал каждое утро в 4 часа утра, это совершенно особая жизнь, ты подчиняешься этому ритму", — отметил Добродеев.

Ранее по теме

Сейчас

13:48

Схвачены причастные к убийству Александра Захарченко

13:42

ЕС будет вводить санкции за "кибератаки против третьих стран"

13:05

Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и Ко

13:00

Завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко

12:44

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

10:28

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

09:55

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Евровидение-2019

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

Лавров и Песков прокомментировали ситуацию с ПАСЕ

39 минут назад
Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

Мэр Екатеринбурга встретится с противниками строительства храма

2 часа назад
В Москве прощаются с Сергеем Доренко

В Москве прощаются с Сергеем Доренко

1 час назад
Завершение строительства СП-2 могут перенести

Завершение строительства СП-2 могут перенести

1 час назад
"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

"Народный фронт" вышел из коалиции: роспуск Рады теперь под вопросом

3 часа назад
Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

Оставила на лавочке и ушла: полиция ищет мать, бросившую дочь в поликлинике

4 часа назад
Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

Лазарев выступит в финале "Евровидения" пятым

40 минут назад
Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

Сергей Лазарев прошел в финал "Евровидения"

13 часов назад
Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

Путин поставил новые задачи перед космической отраслью

4 часа назад
Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

Тайвань легализовал однополые браки в день борьбы с гомофобией

2 часа назад
Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

Лукашенко выступил против "надуманных ограничений"

2 часа назад
Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

Помогите Настеньке со сложным пороком сердца

1 час назад
Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

Оркестр Когана исполнит произведения Брукнера и Малера

2 часа назад
Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

Российские фанаты в парке Сокольники поддержали Сергея Лазарева

5 часов назад
Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

Пианисты-виртуозы Чано Домингес и Стефано Боллани выступят в Доме музыки

16.05.2019 12:51
Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

Нужна помощь: Эрику Бегларян спасет срочная операция

14.05.2019 18:28
Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

Грузовик снес надземный переход на трассе под Тюменью

58 минут назад
Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

Дополненная реальность влияет на поведение людей в реальном мире

1 час назад
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео

1 час назад
Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

Из РУДН эвакуировали 1500 человек из-за пожара

1 час назад
Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

Австралийский регбист рискует завершить карьеру из-за гомофобии

1 час назад
Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

Камера запечатлела момент гибели мотоциклиста в Волгограде

1 час назад
Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

Антициклон не даст погоде испортиться: прогноз на выходные

2 часа назад
За дачниками будут следить с воздуха

За дачниками будут следить с воздуха

2 часа назад
ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

ASUS Zenfone 6: флагман с гигантской батареей и откидной камерой

2 часа назад
Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

Сытая жизнь уничтожает нас изнутри

2 часа назад
Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

Впервые с 1974 года в России создадут новый патрон для снайперов

2 часа назад
10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

3 часа назад
Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

Неандертальцы и Homo sapiens разделились вдвое раньше, чем считалось

3 часа назад
Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского

3 часа назад
В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

В Пенсионном фонде оцифровали трудовые книжки

3 часа назад
Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

Момент падения истребителя F-16 на склад под Лос-Анджелесом попал на видео

4 часа назад
Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

Вести.net: ученые разработали аккумулятор на основе графеновых чернил

4 часа назад
Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

Пожар на Кегострове в Архангельске: есть погибшие и пострадавшие

6 часов назад
В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

В Рязанской области поймали автомобильных мошенников

6 часов назад
Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

Air Astana опровергла информацию об аварийной посадке лайнера в Шереметьеве

6 часов назад
Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

Генпрокурор Украины: у Киева нет вопросов к Джо Байдену и его сыну

6 часов назад
Самые пьющие страны в мире

Самые пьющие страны в мире

7 часов назад
Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

Террористы готовят провокацию в провинции Идлиб

7 часов назад
Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

Подвиг безымянного солдата: смотрите трейлер фильма "Красный призрак"

16.05.2019 13:05
Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

Фанаты "Варкрафта" обсуждают возвращение легендарного персонажа

16.05.2019 11:11