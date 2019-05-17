Добродеев о Доренко: Сергей был самым ярким журналистом своего времени

На Троекуровском кладбище завершилась церемония прощания с Сергеем Доренко, передает "Интерфакс". Отдать дань памяти журналисту пришли его родные, коллеги и друзья. Сотни поклонников принесли цветы, венки и свечи. Многие плакали и говорили слова поддержки семье журналиста: вдове Юлии, сыну Прохору, дочерям Екатерине и Ксении. Журналиста провожали аплодисментами.

Как сообщалось, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" погиб 9 мая в возрасте 59 лет. Ему стало плохо, когда он ехал на мотоцикле по центру Москвы. Изначально церемония прощания была назначена на 12 мая, однако дату пришлось перенести. Его дочери потребовали повторной судмедэкспертизы, заявив, что их отца могли отравить, но это не подтвердилось. Специалисты подтвердили, что причиной смерти стал разрыв аорты.

Гендиректор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Олег Добродеев отметил, что Сергей Доренко был ярчайшим журналистом своего времени.

"Сергей был, безусловно, самым ярким журналистом своего времени, самым ярким телевизионным журналистом, поскольку время было, наверное, самое тяжелое, самое драматичное в истории нашей страны, можно сказать одно — Сергей был абсолютно соразмерен этому времени. Он рвал все стереотипы, представления о журналистике, о том, что можно и что нельзя, но навсегда останется в памяти всех, кто его знал, и кто его любил", — сказал Добродеев в ходе церемонии.

Глава ВГТРК добавил, что надеется, что с радиостанцией будет все благополучно, потому что Доренко вложил в неё столько сил, воли, энергии. "На самом деле то, что Сергей делал в эфире, он рвал абсолютно все. Он вставал каждое утро в 4 часа утра, это совершенно особая жизнь, ты подчиняешься этому ритму", — отметил Добродеев.