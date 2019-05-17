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17 мая 201913:54

Икарди договорился с "Ювентусом" о контракте на 8 миллионов евро

EPA

Аргентинский нападающий "Интера" Мауро Икарди близок к смене клубной прописки. В предстоящее летнее трансферное окно аргентинец намерен стать игроком туринского "Ювентуса". Стороны уже согласовали со "Старой синьорой" контракт на пять лет.

Соглашение между Икарди и "Юве" был согласовано еще несколько недель назад, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на итальянского журналиста Николо Скиру. По договору с туринцами он ежегодно будет зарабатывать порядка восьми миллионов евро.

Примечательно, что представители "Интера" хотели продать игрока в зарубежный чемпионат, однако жена и по совместительству агента Мауро – Ванда Нара хочет остаться на Апеннинском полуострове, где ее мужем интересуется "Ювентус".

Сам же Икарди не хочет оставаться в "Интере" из-за возможного прихода в клуб Антонио Конте.

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