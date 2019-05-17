Климкин подал в отставку

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин написал заявление об отставке. Свой поступок он объяснил намерением баллотироваться в Верховную раду.

На своей странице в Facebook Климкин опубликовал видеообращение, в котором сообщает: "Как я и обещал, только что написал заявление об отставке". Также глава МИД объяснил, что понимает, чего хотят украинцы, но также понимает, чего от них (украинцев) ожидает мир. По словам Климкина, у него много разных идей, которые он надеется реализовать.

"Поэтому я иду вперед, иду в политику, иду в Верховную раду с командой, с которой я разделяю принципы и видение того, как идти дальше", — говорит Павел Климкин.

Также стало известно, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов собирается подать в отставку. Об этом сообщило украинское издание "theБабель", ссылаясь на источник в администрации президента. Турчинов намерен объявить о своем решении 17 мая. В пресс-службе секретаря Совета национальной безопасности не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Подать в отставку в ближайшее время также могут главы всех областных государственных администраций. Об этом сообщает украинское издание Depo.ua.

По имеющимся сведениям новостного ресурса, в настоящее время все главы ОГА находятся в администрации президента, проводятся консультации по данному вопросу.

Накануне 17 мая пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко уволил своего советника Олега Медведева. Также в отставку подал глава Администрации президента Игорь Райнин.