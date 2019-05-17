За превращение сына во фрукторианца блогершу хотят лишить прав
Пользователи соцсетей требуют лишить родительских прав блогера Ксению Рязанцеву, которая решила кормить своего двухлетнего сына одними фруктами. Вот уже полгода ребенок питается исключительно размятыми в пюре бананами, яблоками и другими фруктами, а вот мясо и творожки — под запретом, сообщает НТВ.
Для самой женщины фрукторианство уже пройденный этап — сейчас она решила пойти дальше и сейчас является поклонницей ликвидарианства. По сути сторонники этой радикальной системы питания полностью отказываются от пищи и употребляют только свежевыжатые соки.
Сама Ксения рассказывает, что коренным образом поменяла свое питание как раз во время беременности. "Все началось с того, что я отказалась от секса. И сублимация дала фонтан разных идей, мыслей. Я вспомнила, что есть такие люди, как фруктоеды", — вспоминает женщина.
Муж Ксении в целом разделяет ее взгляды, теперь вот меню поменялось и у ее сына. "Он плачет, и я говорю нет. Я ему не стану запрещать, когда он войдет в период осознанности", — объясняет блогерша.
Однако врачи обеспокоены — до периода осознанности ребенку с такой диетой еще надо дожить. Специалисты уверены, что исключение из меню многих необходимых для полноценного развития продуктов может негативно сказаться на его здоровье.
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