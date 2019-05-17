"Наконец-то это случилось!" Пономарев стал украинцем

Президент Украины Петр Порошенко предоставил украинское гражданство бывшему депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.

Об этом бывший российский парламентарий на украинском языке написал на своей странице в Facebook. Он известил мировую общественность, что Порошенко в один из последних дней на своем посту предоставил ему в соответствии с государственными интересами" гражданство Украины: "Наконец-то это случилось!".

43-летний Пономарев являлся депутатом Государственной думы России 5-го и 6-го созывов, членом фракции "Справедливая Россия".

В июне 2014 года покинул Россию и два года жил в США. 7 апреля 2015 года нижняя палата отечественного парламента по запросу Генеральной прокуратуры для расследования дела о растрате средств фонда "Сколково", лишила Пономарева депутатской неприкосновенности, а 16 октября 2015 года дала согласие на его заочный арест.

Следственный комитет России возбудил против политика уголовное дело, 17 июля 2015 года Пономарев был заочно арестован московским судом и объявлен в международный розыск. В июне 2016 года экс-депутат Госдумы получил вид на жительство на Украине.