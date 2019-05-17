Питерских детей-маугли вернут матери

Четверых детей, найденных в захламленной квартире в Санкт-Петербурге и направленных в больницу, возвращают матери.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в аппарате уполномоченного по правам ребенка северной столицы Светланы Агапитовой​​​.

Отмечается, что опасности для здоровья и жизни детей нет, а сама мать направляется за разрешением воссоединиться с семьей. Принято решение не лишать ее детей, а поддержать – морально и материально.

Сообщается, что в захламленной квартире были проведаны дезинсекция и дезинфекция, поклеены новые обои. Уже вечером 16 мая, благодаря сотрудникам аппарата, неравнодушным петербуржцам и организациям, туда завезли кровати, постельные принадлежности и детскую одежду.

В начале мая в социальных сетях появилось 15-секундное видео, сделанное в квартире многодетной матери-одиночки, на котором видно, что комнаты завалены мусором и экскрементами, кухня кишит тараканами, клопами и мошками, а дети выглядят менее ухоженными, чем хозяйская собака.

После этого Следственный комитет России начал проверку информации. В итоге дети были доставлены в детскую городскую больницу, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

В марте 2019 года в захламленной московской квартире была найдена пятилетняя девочка. Ребенка госпитализировали, а мать арестовали, обвинив в покушении на убийство. Позднее женщину психиатрическая экспертиза признала невменяемой.