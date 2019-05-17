США, ПАСЕ, С-400: Матвиенко сделала ряд заявлений после встречи с Эрдоганом
Москва надеется на осознание Вашингтоном того, что дальше загонять в угол российско-американские отношения опасно для международной стабильности.
Как передает РИА Новости, об этом международную общественность проинформировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе своей рабочей поездки в Турцию.
Она подчеркнула, что в США сознают важность диалога с Россией – чему свидетельство визит американского госсекретаря Майка Помпео в Сочи 14 мая – но при этом отметила, что сейчас еще рано говорить об изменении вектора двухсторонних отношений.
Комментируя итоги своей встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, Матвиенко сообщила, что несмотря на санкционное давление Вашингтона на Анкару, газопровод "Турецкий поток" войдет в строй по плану, 31 декабря 2019 года.
Не откажется Турция и от покупки четырех дивизионов российских зенитно-ракетных комплексов С-400 (сумма контракта составляет 2 миллиарда 500 миллионов долларов), несмотря на активное недовольство США и шаги, предпринимаемые американской администрацией против своего союзника по НАТО – в частности, с 17 мая Вашингтон отменил режим льготных торговых отношений с Турцией.
При этом Матвиенко сослалась на слова Эрдогана, который заявил, что С-400 оружие не для нападения, а защиты и никаких оснований у Турции, как у суверенного государства отказываться от уже ранее заключенной сделки, нет.
Говоря о РФ и ПАСЕ, спикер верхней палаты отечественного парламента рассказала, что Россия не по своей воле ушла из Парламентской ассамблеи Совета Европы и Москва готова возобновить работу при условии равного отношения ко всем национальным делегациям.
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