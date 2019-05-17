В Волгограде грузовик отбросил в столб маршрутку с пассажирами

В Волгограде "КамАЗ" с отказавшими тормозами влетел в маршрутку с пассажирами, в результате чего она врезалась в столб. По информации РИА Новости, пострадали 16 взрослых, у троих из которых тяжелые травмы, однако их жизни ничто не угрожает.

Инцидент произошел в пятницу вечером на Университетском проспекте, уточняет ТАСС.