Российские самбисты выиграли 6 золотых медалей в первый день чемпионата Европы

В испанском Хихоне начался чемпионат Европы по самбо. В первый день соревнований российские спортсмены завоевали 6 золотых медалей.

У мужчин чемпионом в весовой категории до 90 кг чемпионом стал Давид Оганесян. Мария Молчанова и Яна Шевченко выиграла соревнования в категориях 48 кг и 60 кг. Еще три золотых медали были завоеваны в боевом самбо — Мухтар Гамзаев (до 57 кг), Загид Гайдаров (до 74 кг) и Хадис Ибрагимов (до 100 кг).

Евгений Еремин (до 52 кг) и Михаил Воробьев (до 68 кг) завоевали серебряные медали. Так серебряной медалисткой стала Галина Амбарцумян (72 кг).