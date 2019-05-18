Эксперт политэкономии написал книгу о гибели малазийского "Боинга" на Украине

В Москве прошла презентация книги о гибели малазийского "Боинга" в 2014 году. Написал ее эксперт в области мировой политической экономии, профессор Сассекского университета Кейс ван дер Пейл.

Он изучил результаты официальных западных версий и пришел к выводу, что это была провокация, причем не России, а США. В это время Вашингтон делал все, чтобы сорвать "Южный поток".

Европейскому совету рекомендовали прикрыть проект, но там отказались. После этого был сбит "Боинг", а Европа через несколько дней поддержала Штаты.

"Есть простое объяснение, почему виновным назначили Россию. В книге я описываю, что мы сейчас в состоянии Третьей мировой войны. Россию пытаются лишить политической силы, расколоть ее на части. Мы уже видели стервятников, которые хотят завладеть богатыми природными ресурсами России и ее активами", — говорит Кейс ван дер Пейл, автор книги "Крушение самолета МН17, Украина и новая "холодная война".

В марте этого года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в ходе пресс-конференции, организованной МИА "Россия сегодня", заявил, что уверен в причастности Украины к катастрофе "Боинга".

В качестве подтверждения своих слов Прозоров указал на феноменально быструю реакцию украинского руководства на произошедший инцидент. "Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко, его пресс-служба знали заранее об этом", — сказал он.

По словам Прозорова, еще одним доказательством причастности Украины к авиакатастрофе MH-17 является незакрытие воздушного пространства над районом, где несколько месяцев велись бои.

"Боинг-777" малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области, в результате погибли 298 человек.