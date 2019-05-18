Подавшие на российский паспорт граждане ДНР и ЛНР называют себя счастливчиками

Почти две с половиной тысячи заявлений на получение российских паспортов приняты в Донецкой республике меньше чем за месяц после выхода указа Путина. А жители соседней ЛНР теперь стоят в очереди за паспортами собственной республики, без которых не примут документы на российское гражданство. Об этом рассказали главы республик Донбасса.

О коротком рабочем дне в конце недели сотрудники миграционной службы Донецкой народной республики теперь не мечтают. С восьми утра и до позднего вечера. А люди все идут. Сегодня мы побывали в соседнем с Донецком Енакиево.

Город спутник столицы ДНР. Принимать документы здесь начали 7 мая. В списках уже за 1000 человек, но пока прошли чуть меньше 200. Есть и организационные сложности — попросту не хватает сотрудников. Есть и чисто технические вопросы — не все документы, что приносят люди, соответствуют необходимым стандартам. Каждому нужно объяснить, что исправить. И на это, конечно, тоже уходит время.

За сегодняшний день удалось принять 40 заявлений. Прошедшие процедуру, так и говорят, что они счастливчики. Теперь нужно просто ждать. По правилам — в течении трех месяцев, но это значит, что может и через неделю люди получат российские паспорта.

Сейчас многих беспокоит вопрос единовременной пошлины, которую нужно обязательно оплатить. Для пенсионеров эта сумма иногда неподъемная. Но как-то выходят из положения, берут в долг у родственников или знакомых, а некоторые готовы даже копить.

Из-за большого наплыва людей миграционный пункт теперь работает и по субботам, но с каждым днем работы у них только прибавляется.